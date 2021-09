Now United divulga clipe de 'Momento'

Na tarde desta segunda-feira, 27, o grupo global Now United pegou os fãs de surpresa ao liberar o clipe de Momento. Apesar de cantada em inglês, a canção do Now United é recheada de latinidades pela batida e trechos em espanhol.

Dança e clima de azaração em meio à natureza são os elementos principais do clipe. Isso te lembra alguma coisa? Sim, trechos do musical Love, Love, Love, lançado pelo grupo em agosto, integram o vídeo. A produção conta histórias de amor em meio a muita dança e está recheada de beijos entre os participantes. A maior parte dos fragmentos utilizados no clipe, no entanto, são inéditos.

Momento é a terceira música inédita que compõe o musical Love, Love, Love, e a última a ganhar clipe. Estrelam o vídeo Josh Beauchamp, Heyoon Jeong, Noah Urrea, Shivani Paliwal, Savannah Clarke e a brasileira Any Gabrielly.