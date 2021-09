Recomendado para você : A Fazenda 13: Liziane irá abrir processos contra Erasmo Viana e Nego do Borel

Após ser a primeira eliminada de A Fazenda 13, reality show da RecordTV, Liziane Gutierrez quer processar dois ex-colegas de confinamento: Nego do Borel e Erasmo Viana. Nesta segunda-feira, 27, a modelo publicou um vídeo em seu perfil no Instagram em que relata os motivos da ação judicial. Além disso, quando participou do Hora do Faro, programa de Rodrigo Faro, Liziane deixou claro o machismo que sofreu com Erasmo.

"Sofri pressão psicológica e exclusão dentro do confinamento. Ouvi palavras duras, fui tratada com grosseria e frieza diversas vezes. Queriam me fazer sentir culpada por erros que não eram meus e mais uma vez inferiorizando a voz da mulher ou diminuindo nossa força", contou a influenciadora.

No último sábado, 25, a ex-peoa já havia se manifestado nas redes sociais a respeito de Nego do Borel, expulso do reality pela acusação de estupro contra a participante Dayane Mello. Ela afirmou que o funkeiro feriu sua integridade moral, assim como praticou bullying contra ela, fazendo piadas sobre sua aparência.