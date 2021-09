Recomendado para você : Angelina Jolie e The Weeknd jantam novamente e aumentam rumores de romance

Angelina Jolie e The Weeknd estão passando mais tempo juntos. Mais de dois meses depois de ficarem na mira dos holofotes, Angelina e The Weeknd foram fotografados juntos novamente no sábado, 25, em Santa Monica, Califórnia.

Os artistas foram vistos saindo do mesmo restaurante em que jantaram inicialmente em julho deste ano. Para o passeio privado no Giorgio Baldi, as estrelas se coordenaram em conjuntos pretos dos pés à cabeça.

Enquanto Jolie, de 46 anos, usava seu sobretudo característico e salto alto, The Weeknd, de 31 anos, vestia uma jaqueta grande demais, jeans escuro e botas de couro.

Um informante disse ao E! News que apesar de chegarem separados, os dois sentaram-se juntos em uma área "privada" do restaurante, onde desfrutaram da companhia um do outro por duas horas e meia. Após o jantar, a fonte contou que a atriz saiu no carro do cantor.