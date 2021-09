Recomendado para você : Amiga de Gabby Petito detalha suposta relação manipulativa com Brian Laundrie

Mais uma amiga de Gabby Petito decidiu se pronunciar após a morte da influencer de 22 anos. Em episódio do 48 Hours, que foi ao ar no sábado, 25, Rose Davis compartilhou algumas memórias da relação de Gabby com o noivo Brian Laundrie.

Gabby, que foi sepultada no domingo, 26, foi encontrada morta no início deste mês na Floresta Nacional Bridger-Teton, no Wyoming, após ter desaparecido depois de uma viagem pelo país com Brian.

Rose contou que conheceu Gabby após a falecida influencer, que ficou noiva de Brian em julho de 2020, se mudar para Flórida para ficar com ele. A amiga revelou que Gabby perguntou se ela queria ser sua amiga, e o vínculo só cresceu, com direito a alguns posts nas redes sociais juntas.

Recordando sobre sua reação quando Gabby decidiu viajar em uma van com Brian, em julho de 2021, Rose disse: "Eu fiquei preocupada com eles passando muito tempo juntos porque a última vez que os vi eles estavam instáveis".