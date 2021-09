Jennifer Lawrence exibe barriguinha de gravidez em passeio com o marido

Jennifer Lawrence não poupou sorrisos durante um passeio recente com o seu marido Cooke Maroney por Nova York. Jennifer, que está grávida do primeiro filho com o galerista de arte, foi fotografada exibindo a barriguinha da gravidez enquanto fazia compras no Soho.

Para o passeio de domingo, 26, a atriz de 31 anos escolheu um macacão jeans azul escuro do qual exibia uma gola colorida. Ela combinou o visual com tênis branco, óculos escuros e uma bolsa preta.

Os cliques vêm menos de três semanas depois que Lawrence confirmou a gravidez, exibindo-a ao mundo em 8 de setembro, enquanto almoçava com um amigo em NY.