Britney Spears critica documentário sobre tutela e fãs acham que post não seja dela

No início do dia, Britney tinha compartilhado uma postagem já excluída que incluía uma legenda quase idêntica, com exceção de um trecho. Ao invés da primeira frase sobre "coçar a cabeça", o post inicial começava com: "É muito louco pessoal... Assisti um pouco do último documentário e odeio informar vocês, mas muito do que vocês ouviram não é verdade!!!"

Embora Britney não tenha especificado qual documentário a incomodou, o TMZ citou fontes que alegaram que ela estava se referindo a Toxic: Britney Spears' Battle For Freedom, da CNN, que estreou no domingo, 26. Toxic apresentou entrevistas com uma série de indivíduos, incluindo jornalistas, ex-funcionários e fontes anônimas que opinaram sobre o passado da estrela.

O E! News entrou em contato com a equipe de Britney para mais comentários sobre qual documentário ela estava se referindo e não obteve resposta.