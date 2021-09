Recomendado para você : Lívia Andrade diz que corre risco de vida após polêmica com Pétala Barreiros

Lívia Andrade se pronunciou em entrevista a Leo Dias sobre polêmica com Pétala Barreiros, ex de seu atual namorado, Marcos Araújo. Na conversa, Lívia revelou que corre risco de vida, após ser envolvida em um "plano de família".

A briga voltou a dar o que falar após Lívia acompanhar Marcos em exame de DNA de seu filho com Pétala, e segundo a apresentadora, a repercussão do caso aconteceu porque teve seu nome envolvido. "Só ganhou notoriedade porque me usaram. Ela me usou para aparecer. Porque ela já tentou isso antes e não conseguiu. E por que eu ficaria calada? Eu sou mulher de ficar calada?"