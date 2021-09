Veja novo casal de 'Bridgerton' em fotos da 2ª temporada

Os fãs de Bridgerton, que foi renovada para 3ª e 4ª temporadas, já podem comemorar! Embora seja difícil imaginar que algo possa superar a história de amor de Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) e seu belo duque Simon (Regé-Jean Page), o casal no centro da segunda temporada está pronto para dar o que falar.

Semelhante à série de livros, a segunda temporada seguirá Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) enquanto ele caça a esposa perfeita. Ao longo do caminho, o nobre libertino conhece Kate Sharma (Simone Ashley), a irmã de uma pretendente.

E, durante o painel TUDUM da Netflix, Ashley e Bailey prometeram que os telespectadores vão ir à loucura com esta dupla. No entanto, não se trata de um caso de amor à primeira vista para Anthony e Kate, como Bailey disse, haverá alguma "volatilidade" no romance.

"Muita discussão. Sim, eles se desafiam", Ashley revelou sobre o que está por vir para a dupla.

Contudo, assim como Daphne e Simon, essa situação contenciosa é "muito apaixonada", de acordo com Bailey.