Internautas pedem cuidados médicos para Dayane Mello em 'A Fazenda 13'

A Internet pediu pela expulsão de Nego do Borel e agora implora por cuidados médicos para Dayane Mello em A Fazenda 13, da RecordTV. O pedido à Dayane tem sido constantemente solicitado pelos internautas nesta segunda-feira, 27, nas redes sociais.

Em depoimento gravado, transmitido no final de semana pela emissora, a modelo afirmou não se lembrar de nada do que aconteceu ao dormir com o cantor.

O funkeiro, por sua vez, chorou no Instagram e alegou que não houve estupro de vulnerável, acrescentando que os dois até dormiram abraçados.