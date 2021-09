Netflix divulga primeiro teaser oficial de 'Rebelde'

Cada vez mais perto! A Netflix divulgou o primeiro teaser oficial do remake de Rebelde. A estreia aconteceu durante o evento da plataforma, Tudum. No vídeo, os atores cantam o clássico do RBD que dá nome à novela. Rebelde está previsto para estrear em 2022.

A série não é um remake na novela, mas sim um reboot, com uma nova geração de estudantes. O que é comum aos dois é o colégio Elite Way High School, frequentado pelos estudantes, e o uso de algumas músicas do RBD (Tinha que ter, né?).

Durante o Tudum, ainda tivemos outra novidade: a personagem Celina, interpretada por Estefanía Villarreal na versão mexicana da novela, retornará ao Elite Way nessa edição, e como diretora da escola! Mal podemos esperar.