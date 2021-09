Suposta desistência de Xuxa em apresentar o Drag Race preocupa fãs

A suposta escolha de Xuxa Meneghel para apresentar o Drag Race Brasil, previsto para estrear em 2022, dividiu a Internet. Enquanto uns afirmavam que a experiência da diva com apresentação, além dos anos de apoio à causa LGBTQI+, seriam um combo ideal; outros não apreciaram o fato do programa não ser comandado por uma drag queen, como acontece nas edições internacionais. Depois de uma chuva de críticas, uma pessoa próxima afirmou que Xuxa teria desistido de participar do Drag Race. Será?

Em vídeo divulgado nas redes sociais, a drag queen Paulette Pink, que se afirma amiga da rainha dos baixinhos, contou que a rejeição teria feito a loira desistir de apresentar o Drag Race Brasil. "Vocês não acham que essa rejeição deve ser muito difícil depois de anos levantando a bandeira?", questionou Paulette.

O programa, que será transmitido no Multishow e na TV aberta, é uma versão brasileira do fenômeno internacional RuPaul's Drag Race. Em 2020, Xuxa fez um vídeo falando sobre sua paixão pela competição e a vontade de participar de uma exibição com a temática algum dia. "Tem uma drag dentro de mim que fica muito afim de fazer muita coisa. Então, se eu puder, eu ainda vou participar de um programa onde vão me maquiar, eu ainda vou fazer fotos... claro, com todo respeito. Não estou fazendo isso pra me apropriar de absolutamente nada", confessou a apresentadora para o canal no Youtube, "Põe na Roda".