Avril Lavigne faz aniversário e web resgata meme da cantora "que nunca envelhece"

37 com carinha de 20! Nesta segunda-feira, 27, Avril Lavigne comemora mais um ano de vida. A artista é um dos grandes nomes da geração dos anos 2000 e sempre despertou curiosidade sobre sua "juventude eterna". Qual o segredo de Avril Lavigne nós vamos ficar devendo, mas que tal relembrar um pouquinho da carreira da rainha do Pop Punk?

Chamada de "vampira" ou então levantando dúvidas se dormiu no formol, um fato é inegável: a canadense possui várias músicas inesquecíveis. Com mais de 40 milhões de álbuns vendidos no mundo inteiro, a Billboard a nomeou como a artista pop número 10 na lista de "Melhores artistas dos anos 2000".

A dona da faixa "Girlfriend" é vista como referência na cena pop punk e pop rock alternativa. Sua aparição no VMA 2021 deixou os fãs babando com tanta beleza e estilo. Muitos estão parabenizando a musa no Twitter, admirados com a idade de Avril.