Devin Booker se nega a revelar status de vacinação após contrair Covid-19

No episódio do dia 24 de setembro do The View, Sunny Hostin e Ana Navarro foram convidadas a deixar o set ao vivo quando estavam prestes a entrevistar a vice-presidente Kamala Harris. Joy Behar disse ao público que as duas aparentemente tinham testado positivo para COVID-19 e a entrevista acabou sendo conduzida com Harris em outro local. Três dias depois, eles confirmaram que os resultados eram falsos positivos.

Relembre abaixo as férias de Kendall e Devin com Justin e Hailey Bieber: