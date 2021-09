Will Smith diz que Jada Pinkett Smith não foi única que teve relação extraconjugal

Red Table Talk/Facebook Watch

Enquanto muitos espectadores do episódio do casal no Red Table Talk pensavam que Jada era a única a se envolver em outras relações sexuais, Will disse à GQ que não foi o caso.

Quanto à inesquecível foto de Will parecendo chateado no final do episódio, o ator deixou claro que ele não se emocionou com nada do que sua esposa disse. Ao invés disso, ele estava simplesmente cansado.

"Era meia-noite e íamos sair de férias no dia seguinte", explicou. "Foi tipo, não, não, não, pessoal, não estou triste. Estou exausto".