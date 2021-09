Key, do SHINee, lança álbum com clipe para faixa-título

Key, um dos integrantes do grupo sul-coreano SHINee, divulgou nesta segunda-feira, 27, o álbum solo Bad Love. Junto com o projeto, Key liberou o clipe da faixa que dá nome ao disco. Inspirado na estética dos anos 80, o vídeo conta até com viagem para o espaço. O álbum já está na primeira posição do Itunes Brasil. Sucesso, né?

O projeto conta com seis faixas. "Eu finalmente me tornei 'eu'. Tenho a chance de mostrar ao público que esse sou eu. Esse projeto é minha versão em álbum", declarou o cantor em entrevista à revista musical NME.

Esse não é o primeiro single do álbum. Bad Love conta também com a parceria entre Key e Taeyeon, do Girl's Generation, Hate That. O disco é o primeiro projeto solo do k-idol desde 2019, quando lançou I Wanna Be.