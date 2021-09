Nasce primeiro filho de Bobby, do iKON

É um menino! Nesta segunda-feira, 27, a YG Entertainment, empresa de entretenimento sul-coreana, confirmou a chegada do primeiro filho de Bobby, do iKON. O bebê nasceu há alguns dias e Bobby anunciou que seria pai em uma carta aberta aos fãs no Instagram em agosto.

No post, o artista também falou sobre seu noivado. "Eu prometi casamento com uma pessoa que amo. Também vou me tornar pai em setembro", disse. Aliás, os fãs da banda, intitulados de iKONICs, foram lembrados no anúncio. "Eu estou feliz em ter um novo membro na minha família, mas peço desculpas para os fãs que podem ficar confusos com essa notícia".

Exalando fofura, Bobby, de 25 anos e com o nome verdadeiro de Kim Ji-won, afirmou que dará o seu melhor para a família, membros do iKON e os fãs. Além dele, o grupo sul-coreano é composto por Jay, Song, DK, JU-NE e Chan.