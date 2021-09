Ben Affleck apoia Jennifer Lopez no Global Citizen Live 2021

Em uma entrevista recente com Adweek, Ben elogiou sua namorada, que foi homenageada com o Brand Visionary Award.

"Estou maravilhado com o efeito de Jennifer no mundo. No máximo, como artista, posso fazer filmes que emocionam as pessoas. Jennifer inspirou um grande grupo de pessoas a sentir que têm um lugar à mesa neste país. Esse é um efeito que poucas pessoas ao longo da história tiveram, um que eu nunca conhecerei e que só posso ficar ao lado e admirar com respeito", disse ele.