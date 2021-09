Fãs vibram com participação de Sandy e Juliette no Domingão com Huck

Choro e aclamação! Juliette Freire foi a grande homenageada no Domingão com Huck, da Globo, neste domingo, 26. Além disso, Sandy apareceu no estúdio e tivemos a honra de assistir a um dueto entre as duas. Juliette e Sandy ainda conversaram com o público em uma live depois do programa.

A rainha dos cactos não segurou a emoção em meio a tantas surpresas no programa. Após participar da atração 'Visitando o Passado', que trouxe mais da história da artista desde Campina Grande, na Paraíba, o entusiasmo só aumentou.

A música escolhida foi "As Quatro Estações" e a campeã do BBB21 relembrou como era fã da cantora desde adolescente. Além disso, a irmã de Junior deixou claro que que acompanha o trabalho da paraibana. "Você tá arrasando. Caiu de paraquedas e já está cantora", disse para a ex-BBB.