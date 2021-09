Sasha Meneghel recebe serenata inusitada de Jojo Todynho em Paris

Os recém-casados Sasha Meneghel e João Figueiredo resolveram comemorar os 4 meses de casório com uma viagem pela Europa. Após desbravarem a Espanha, o destino da vez foi Paris, onde encontraram Jojo Todynho. Sasha e João receberam uma serenata exclusiva e divertida de Jojo. O momento foi documentado nas redes sociais e os internautas caíram na risada.

Jojo Todynho está em Paris para a Semana de Moda, convidada por Jean Paul Gaultier, que tem uma campanha no Brasil estreada pela influencer. Ao som de "Alma Gêmea", do Fábio Jr. (mas em francês, tá, mores?), e com uma rosa no decote, a campeã de A Fazenda 12, da RecordTV, fez questão de dar continuidade ao clima romântico da viagem do casal fazendo uma serenata aos pombinhos — mas, claro, ao estilo Jojo.

"Estou muito apaixonada e em Paris", escreveu Sasha, nas redes sociais. "E essa serenata da Jojo Todynho", destacou a estilista. Nos stories, o cantor compartilhou o vídeo e elogiou a cantora: "Você é única", afirmou ele. E não errou!