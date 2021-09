Recomendado para você : Equipe de Dayane Mello divulga nota de repúdio contra Record TV

A postura da produção de A Fazenda 13 e da emissora responsável, Record TV, em relação ao episódio de assédio que culminou na expulsão de Nego do Borel não agradou a equipe da vítima, a modelo Dayane Mello. Em nota divulgada nas redes sociais, eles afirmam que a edição não mostrou a realidade do ocorrido com Dayane, e sim banalizou e romantizou o acontecimento, ao "colocar a vítima como vilã".

"Segundo o programa exibido, o resumo da noite da vítima foi correr atrás do homem que a violentou, dando indícios e sinais afirmativos para que o mesmo se sentisse livre para praticar o ato. Mostrando uma narrativa dos fatos, na qual colocam a vítima do abuso como alguém que buscou se colocar naquela situação, além de romantizarem todo o ocorrido", começa a nota.

O comunicado afirma ainda que a emissora omitiu do público momentos que definem o verdadeiro teor da situação, como quando a modelo precisou da ajuda de quatro colegas para se vestir e as vezes em que pediu para o cantor parar. "Não mostraram as falas repugnantes do participante falando que precisava de concentração para seu órgão íntimo ficar rígido o suficiente para praticar atos sexuais", continua o posicionamento.