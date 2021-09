Tati Quebra Barraco e Rico Melquiades discutem em 'A Fazenda 13'

Tati Quebra Barraco e Rico Melquiades tiveram uma briga daquelas neste domingo, 26, em A Fazenda 13, reality rural da RecordTV. Após a "Prova de Fogo", cujo vencedor foi o próprio Rico, os peões se reuniram na sala. O tema da conversa era a escolha entre prêmio em dinheiro e imunidade nas dinâmicas do jogo.

O influenciador comentou sobre quando a fazendeira da semana, Erika Schneider, perdeu 7 mil reais na gravação da Hora do Faro, programa da emissora. A atividade foi realizada na última sexta-feira, 24. A cantora entrou no assunto e a intriga com o humorista começou. Tati defendeu seu ponto de vista e pontuou: "Vim falar, não posso falar? E você pode se doer, é um direito seu. Hipocrisia total!".

O clima ficou ainda mais tenso e o ex-participante de De Férias com o Ex não guardou nada pra si. "Hipocrisia nada! Hipocrisia é você chegar em uma conversa na qual não foi chamada", retrucou, aos gritos.