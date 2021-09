Recomendado para você : Thiaguinho e Carol Peixinho estão vivendo affair, diz jornal

Thiaguinho e Carol Peixinho juntos? Tudo indica que sim! Segundo o jornal Extra, Thiaguinho está vivendo um affair com Peixinho, mas não quer nada sério.

De acordo com o veículo, o cantor não quer compromisso, mas a ex-participante do BBB sim. Ele, por sua vez, não assume ninguém desde o fim do casamento com Fernanda Souza, ou seja, há cerca de dois anos.

A musa tem dado pistas sobre o romance em suas redes sociais. Há pouco mais de um mês, ela e o artista estavam numa mesma foto, separadamente, de um fã, em Salvador.