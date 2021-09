Recomendado para você : Kaia Gerber e Jacob Elordi estreiam como casal no tapete vermelho

Kaia Gerber e Jacob Elordi fizeram uma estreia glamorosa como casal no tapete vermelho. Nesse sábado, 25, Kaia e Jacob compareceram juntos na abertura do Museu do Oscar, em Los Angeles.

Para o evento, a filha de Cindy Crawford usou um vestido longo de alças e repleto de brilhos da Celine, combinado com brincos e colar da coleção Victoria, da Tiffany. Já Jacob, usou um smoking preto também da Celine.

A presença no evento acontece um ano depois que o casal começou a namorar. Eles oficializaram seu relacionamento no Instagram no último Halloween.