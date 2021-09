Recomendado para você : KJ Apa, de Riverdale, e Clara Berry dão boas-vindas ao primeiro filho

KJ Apa, de Riverdale, e sua namorada, Clara Berry, revelaram que deram as boas-vindas ao primeiro filho. Clara fez o anúncio através do Instagram e deu detalhes sobre o nome único do bebê.

"Sasha Vai Keneti Apa nasceu no dia 23 de setembro", escreveu a modelo nesse domingo, 26. "Ele é uma perfeição perfeita. Eu sou a mais sortuda de ter dois homens em minha vida agora, enchendo meu coração com esse vasto e gigantesco amor cósmico".

A colega de elenco de KJ, Lili Reinhart, expressou sua animação pelo casal nos comentários.

"Mal posso esperar para conhecê-lo. Parabéns", disse a atriz usando emojis com olhos de coração.

"FRANKS e sunny têm um novo amigo", escreveu Alex Fine.

"Yay, parabéns! Tão feliz por vocês!", disse Hana Cross.