Nego do Borel nega acusação de estupro e fala sobre suicídio

Em seguida, ele fala sobre sua relação com Dayane dentro do reality.

"Entrei para o reality, conheci a Day, pessoa maravilhosa, gentil, simpática. A gente acabou se envolvendo e gostando um do outro, tendo afinidade e aconteceu o que aconteceu. Até agora não sei porque eu estou aqui na minha casa, não consegui entender, mas se foi pelo fato da Dayane ter dormido comigo no estado que ela estava. Desde já quero aqui primeiramente pedir perdão para a minha mãe, que é mulher, minha avó, que é mulher, às minhas tias e todas as mulheres que se sentiram incomodadas. Porque eu não tive maldade na hora, eu não vi maldade. Como a Adriane Galisteu no momento que ela apresentou e falou, 'Quando uma mulher está alcoolizada e ela fala que não é não e sim também é não', vocês podem ver na filmagem que quando ela fala pra mim, 'não', eu vou dormir, a gente não faz mais nada. A gente não transa, eu não forço nada".