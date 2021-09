Duda Reis se pronuncia após expulsão de Nego do Borel e faz crítica à emissora

Duda Reis se pronunciou após a expulsão de Nego do Borel em A Fazenda, da RecordTV. Em seu Instagram, Duda revelou que sofreu "gatilhos" ao ver o ocorrido entre Nego do Borel e Dayane Mello, criticando ainda a atitude da emissora sobre o caso.

"Pelo bem da minha saúde mental, hoje minha família e minha equipe me afastaram das redes sociais", iniciou a atriz. "Ao ver imagens do meu agressor forçando uma relação sexual com uma mulher 100% vulnerável, automaticamente tive gatilhos enormes e desenvolvi uma série de crise de pânico. Lembrei do que eu vivia e lembrei de como foi duro ter sido desacreditada por muitas pessoas por muito tempo, enquanto eu me esgoelava para tentar contar o que eu vivi e para ajudar mulheres a não sofrerem o mesmo com o mesmo homem".

"Tenho pesadelos e flashbacks de inúmeras situações de violência (física e sexual) quase toda semana, e tenho feito diversos tratamentos e sendo muito bem cuidada, porém, os abusadores deixam marca na alma".