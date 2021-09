Lorena Improta e Leo Santana dão boas-vindas à primeira filha Liz

Lorena Improta e Leo Santana se tornaram papais! Neste domingo, 26, Lore e Leo deram boas-vindas à primeira filha, Liz, em Salvador, Bahia.

O casal chegou à maternidade nesta madrugada; o cantor, por sua vez, apareceu nos Stories do Instagram com uma roupa adequada para o parto e uma touca com o nome da pequena.

Horas depois, ele retornou à rede social com a marca do pezinho em sua mão. Amamos!