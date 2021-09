Stranger Things e La Casa de Papel ganham novos trailers e fãs vão à loucura

Os fãs de Stranger Things e La Casa de Papel foram à loucura! O motivo? Neste sábado, 25, a Netflix apresenta o festival TUDUM e já divulgou novos trailers para a quarta temporada de Stranger Things e a parte final de La Casa de Papel.

Isso mesmo: com apresentação de Maisa, o evento está sendo transmitido no YouTube da Netflix Brasil e tem anunciado muitos detalhes sobre as atrações do streaming.

A começar pela série de Eleven [Millie Bobby Brown] e seus amigos. No trecho divulgado, as crianças aparecem invadindo uma casa que possui todo um mistério, desde décadas e alguns moradores passados. Amamos!