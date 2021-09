Locações de séries e filmes para visitar e se sentir nas telonas

Gossip Girl

Ai, Chuck Bass. Um hotel inteiro só para você e ninguém para dividir. Seríamos nós, de bom grado; ainda mais agora que descobrimos que a casa do anti-herói de Gossip Girl é realmente um hotel. O The New York Palace está localizado na rua mais luxuosa da cidade — e a propriedade faz por merecer. Talvez se hospedar lá esteja um pouco fora do nosso alcance, mas você pode comer o sanduíche de queijo grelhado com trufas do restaurante do hotel, o mesmo que Serena adorava.