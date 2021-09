Elon Musk e Grimes se separam após 3 anos juntos

Elon Musk e Grimes colocaram ponto final em seu relacionamento. Após três anos juntos, Elon confirmou que ele e Grimes, que são pais de X Æ A-12 Musk, de 16 meses, estão fazendo uma pausa no romance.

"Estamos semi-separados, mas ainda nos amamos, nos vemos com frequência e nos damos muito bem", disse Elon ao Page Six. "É principalmente porque meu trabalho na SpaceX e na Tesla exige que eu esteja principalmente no Texas ou viajando para o exterior e o trabalho dela é principalmente em LA. Ela está ficando comigo agora e o bebê X está no quarto ao lado".

Esta notícia chega pouco depois de Elon fazer uma aparição solo no pós-festa do Met Gala 2021, de Alicia Keys, enquanto Grimes andou pelos famosos degraus do evento sozinha. Há pouco mais de três anos, o evento anual de moda serviu como a estreia do par no tapete vermelho.

Dois anos depois, em maio de 2020, Grimes, 33, e Elon, 50, deram as boas-vindas a seu primeiro filho—no dia em que o Met Gala estava programado para acontecer.