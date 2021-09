Enganados! Atores cuja idade real não bate com a da ficção

Rachel McAdams

Não sabemos se existe a expressão "camaleoa etária", mas se existir, é assim que definimos Rachel McAdams. A ícone hollywoodiana vai da década de 40 aos anos 2000 sem pertencer a nenhum deles. É só olhar 2004: McAdams deu vida a uma das maiores vilãs teens do cinema, "Regina George", e a mocinha apaixonada "Allie". As personagens adolescentes são de "Meninas Malvadas" e "Diário de Uma Paixão", respectivamente. A atriz, no entanto, já estava com 25 anos.