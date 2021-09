Filme de 'Teen Wolf' é confirmado: tudo o que sabemos sobre o elenco e mais

Music Television/Entertainment Pictures via ZUMA Press

Os fãs de Teen Wolf foram à loucura nesta sexta-feira, 24. No aniversário de 4 anos do final da série, a Paramount+ revelou que um filme de Teen Wolf estará em seu catálogo.

Esta atualização surge em meio ao contrato de vários anos do criador da série, Jeff Davis, com a MTV Entertainment Studios.

E com ele no comando, não nos surpreende que conversas estão em andamento com o elenco original, que inclui Tyler Posey, Dylan O'Brien, Holland Roden e mais.

Quanto ao que os fãs podem esperar do novo filme? O streaming brincou, "Uma lua cheia nasce em Beacon Hills, e com ela um mal terrível emergiu. Os lobos estão uivando mais uma vez, pedindo o retorno de Banshees, Werecoyotes, Hellhounds, Kitsunes e todos os outros metamorfos durante a noite".