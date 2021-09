Causa da morte de Michael K. Williams, de Lovecraft Country, é revelada

Arturo Holmes/Getty Images for ABA

As lutas de Williams com o abuso de substâncias foram bem documentadas antes de seu falecimento. Em entrevista de 2020 à Men's Health, o astro de The Wire falou abertamente sobre se voltar para as drogas quando era adolescente e ter tido uma recaída depois de gravar a primeira temporada de Lovecraft Country.

Williams disse que quando jovem foi "atormentado" por sua personalidade sensível, explicando: "Foi uma das coisas que me levou a tentar o suicídio. Eu tinha 17 anos. Estava perdido. Era muito estranho com as mulheres. Drogas estavam lá. e eu já estava me automedicando. E me perdi. Só me lembro de sentir como: ‘Eh, talvez o mundo fique melhor sem mim'. E eu tomei um frasco de comprimidos, acordei com meu estômago sendo bombardeado".

Década depois, enquanto trabalhava para manter a sobriedade, Williams revelou que dar vida a Montrose Freeman "despertou muitos demônios", o que o levou a iniciar uma terapia.