Atuação de Carla Diaz como Suzane Von Richthofen agita a web

Estávamos com saudade de ver Carla Diaz nas telinhas. A ex-BBB surpreendeu o Brasil nesta sexta-feira, 24, com a estreia do último longa em que atuou. Os filmes espelhados "A Menina Que Matou os Pais" e "O Menino Que Matou Meus Pais" levam Carla Diaz no papel principal, e apesar da temática delicada, a atriz mostrou para o que veio.

A Internet se chocou ao ver aquela menininha que conheceu em Chiquititas, do SBT, em 1997; e posteriormente em O Clone, da TV Globo, em 2001, interpretando a responsável por um dos crimes mais com maior repercussão na história do Brasil. Em entrevista ao Portal Popline, Diaz declarou reconhecer essa responsabilidade, assim como a importância. "...falar de um crime tão falado no Brasil, e que choca ainda hoje. Eu sabia também que esse assunto deve ser contado no audiovisual. A gente precisa dessa reflexão na sociedade", conta a atriz.

O filme foi disponibilizado na primeira hora do dia 24, na plataforma de streaming Amazon Prime. Antes mesmo de o dia amanhecer, o nome de Carla Diaz já estava nos mais comentados das redes sociais. Tem gente até chamando a gatinha de Meryl Streep brasileira!