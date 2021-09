Pabllo Vittar incorpora cowgirl no clipe de "Bang Bang"

Mylla não é a única homenageada do vídeo. "Bang Bang" é uma dedicatória ao conceito de todos os vídeos desse período musical, que inspiraram a nova era da cantora, na qual a sonoridade e estética do Pará são exaltadas.

O diretor do vídeo, Vinícius Carvalho, declarou que um dos pontos altos do clipe, desde a concepção, era a coreografia. "A ideia principal que a gente quis trazer foi o show da Mylla. Todas as pessoas encantadas pelo canto da Sereia, que no caso era Pabllo no início da perseguição do Backstage. Aí a gente foi elaborando esta perseguição coreografada. Pabllo super curtiu a ideia, e um dos pedidos dela foi ser um clipe dinâmico sem muitos cortes secos… Como por exemplo a movimentação de câmera com chicotes e movimentos super ágeis. Tudo isto veio muito com estética do tecnobrega, do Pará", contou ele.

"Bang Bang" é o quarto vídeo de "Batidão Tropical", lançado em junho de 2021. A cantora já havia lançado clipes para "Ama, Sofre, Chora", "Triste com T" e "Zap Zum", sendo a última uma apresentação ao vivo.

Assista ao clipe abaixo: