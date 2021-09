“My Universe”, de BTS e Coldplay, alcança números impressionantes no lançamento

A faixa "My Universe", feita em parceria entre BTS e Coldplay, já está disponível em todas as plataformas de áudio. Lançada nesta sexta-feira, 24, a música alcançou o #1 lugar em 93 países no iTunes.

Ela faz parte do novo álbum da banda britânica, Music of the Spheres, que sairá em 15 de outubro. Até o momento, desde que foi publicada no canal do YouTube, o Coldplay já ganhou mais de 500 mil inscritos em seu perfil.

Além disso, com a colaboração, o grupo sul-coreano ultrapassou a marca de 6,2 bilhões (isso mesmo, bilhões!) de streams no Spotify só neste ano. 2021 é o maior ano de streamings para o BTS na plataforma, mesmo sem terem lançado nenhum álbum. E olha que ainda estamos em setembro!