Pabllo Vittar é a grande vencedora do MTV Miaw 2021

Com looks arrebatadores, Pabllo Vittar entregou tudo na noite desta quinta-feira, 23. Ao lado do humorista Rafael Portugal, ela apresentou a premiação brasileira MTV Miaw 2021, e ainda levou vários troféus pra casa.

A dupla de apresentadores deu match e deixou a noite pra lá de divertida. E, das 33 categorias, a cantora foi a ganhadora de 4! O quarto álbum da maranhense, "Batidão Tropical", recebeu o prêmio de "Álbum ou EP do ano".

Os outros 3 prêmios foram "Artista Musical", "Hitmaker Absurdo" e "Coreô Envolvente" , junto com a cantora Pocah, pela dança do hit "Bandida". Se liga nos visuais maravilhosos da artista pop: