Bel Mota entrevista a atleta paralímpica Julyana Silva I Feras do E!

Sobre o preconceito, Julyana deixou claro que ainda há muito na sociedade, tanto pela cor de sua pele quanto pela deficiência.

"Como pessoa com deficiência, eu vejo que muitos são capacitistas. Querer falar com a gente como se fossemos uma criança ou que não fossemos entender", explicou a atleta. "Sou uma mulher negra e passei por coisas surreais. Um patrocínio não gostava do meu cabelo, pediram para eu mudar, achavam que era extravagante no sentido negativo".