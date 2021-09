Integrantes do StayC fazem cover de Luísa Sonza

As K-idols Sieun e Yoon, do grupo sul-coreano StayC, mostraram mais uma vez que estão antenadas na cultura brasileira. Em um compilado de covers de artistas do mundo inteiro, as cantoras escolheram para representar o Brasil a diva Luísa Sonza. Sieun e Yoon cantaram um trechinho da emocionante Penhasco (sim, em português!) e mandaram muito bem.

O vídeo reúne covers de mais sete artistas internacionais, como Justin Bieber, representando o Canadá, e a banda Måneskin, da Itália. A cantora de Penhasco divulgou o vídeo nas redes sociais.

O grupo StayC foi lançado em 2020, pela High Up Entertainment. O single de estreia das meninas foi Star to a Young Culture, em novembro. Após uma breve pausa devido à pandemia, a banda voltou em abril com o single ASAP, que em apenas nove dias alcançou 20 milhões de acessos.