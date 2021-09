ITZY lança 'Crazy in Love', primeiro álbum completo do grupo

Álbum novo na área! O girl group sul-coreano ITZY lançou seu primeiro álbum de estúdio nesta sexta-feira, 24. Com o título de Crazy In Love, o trabalho do ITZY possui 16 canções no total, entre elas 9 faixas são inéditas.

O disco também conta com versões instrumentais das músicas. O clipe de Loco, single do disco, também foi divulgado. Em apenas 10 minutos, alcançou 525 mil visualizações no YouTube.

"Doidas por amor", as meninas Yeji, Lia, Ryujin, Chaeryeong e Yuna estão radiantes no videoclipe. Ambientes coloridos e looks estilosos marcam a produção. Também há uma versão em inglês da faixa disponível no álbum.