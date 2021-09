Manu Gavassi reúne orquestra em biblioteca no clipe de 'sub.ver.si.va'

Manu Gavassi acaba de lançar o clipe de sua nova música sub.ver.si.va! Após apresenta-la no MTV Miaw 2021, Manu disponibilizou nesta sexta-feira, 24, o clipe da canção.

Bastante aguardada pelo público, sub.ver.si.va faz parte do quarto álbum da cantora que será lançado em novembro. A letra foi feita em um momento íntimo da estrela e seus amigos.

"Em 'Eu nunca fui tão sozinha assim' mostra onde eu estava mentalmente quando comecei a compor esse álbum, mas 'subversiva', desde sempre, foi a minha escolha pra primeiro single. Um belo dia, jantando com meus melhores amigos, fui pesquisar o significado de subversiva no dicionário. Essa palavra que andava me perseguindo e que poucas vezes usei, e olha que gosto de palavras. Enfim, existia uma (mais de uma) taça de vinho envolvida nessa procura no dicionário, e 10 minutos depois tinha aberto meu e-mail em uma base musical feita por Lucas Silveira que chamava 'fase aquática do Sonic' (se você reparar bem parece uma fase aquática do Sonic) e escrito uma música pop chiclete de brincadeira que acabou virando minha queridinha. Essa é a história de sub.ver.si.va.", explicou Manu.