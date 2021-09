Caso Gabby Petito: mandado de prisão federal é emitido a Brian Laundrie

O caso Gabby Petito parece estar longe do fim. E agora, a busca por Brian Laundrie, noivo de Gabby, se intensificou.

Dois dias depois que as autoridades encontraram o corpo da influencer na Floresta Nacional Bridger-Teton, Brian agora é oficialmente procurado pela polícia.

"Em 22 de setembro de 2021, o Tribunal Distrital de Wyoming, nos Estados Unidos, emitiu um mandado de prisão federal para Brian Christopher Laundrie de acordo com uma acusação do Grande Júri Federal relacionada às atividades do Sr. Laundrie após a morte de Gabrielle Petito", compartilhou o FBI, em Denver, no Twitter. "O #FBI continua a buscar informações de qualquer pessoa que utilizou a Spread Creek Dispersed Camping Area entre 27 a 30 de agosto de 2021, que pode ter tido contato com a Sra. Petito ou o Sr. Laundrie, ou que possa ter visto seu veículo".

De acordo com a denúncia obtida pelo E! News, Laundrie "conscientemente e com a intenção de fraudar, usou um ou mais dispositivos de acesso não autorizado", incluindo um cartão de débito e uma conta bancária entre 30 de agosto e 1º de setembro. Por tal conduta, a acusação afirma que Laundrie "obteve coisas de valor agregadas a US$ 1.000 ou mais durante esse período".

Em outro tweet, o agente especial encarregado do FBI Denver, Michael Schneider, deu mais informações.