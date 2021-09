Manu Gavassi estreia novo single em premiação e quebra recordes

Manu Gavassi já tinha anunciado que ia estrear o próximo single do seu novo álbum no palco da premiação MTV Miaw 2021 — e que seria bafônico — mas a gente não imaginava que seria tanto!

Com um look de arrasar, coreografia divertida e convidado especial, a apresentação entregou tudo que a artista vem prometendo nas redes sociais. Não satisfeita, Manu ainda quebrou os recordes de votação do MTV Miaw e levou os dois prêmios aos quais foi indicada. É a patroa!

A artista já chegou no tapete vermelho mostrando para que veio, com um lookinho rosa com brilhantes chiquérrimo — que os internautas até compararam com um de Juliette. Para o palco, ela apostou em um outfit roxo com plumas; coreografia simples e divertida, mas que deu aquele "tchan" para a performance; e, claro, um convidado especial: Lucas Silveira, da Fresno, na beca!