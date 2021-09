Conheça Lary Bottino, substituta de Medrado em 'A Fazenda 13'

Com A Fazenda 13, da RecordTV, não tem enrolação! O público já sabe quem vem para entrar no lugar da rapper Medrado, que desistiu do programa nesta quinta-feira, 23. Lary Bottino entrará na sede 10 dias depois da estreia. Não será a sua primeira participação em realities, já que a jovem foi revelada no De Férias com o Ex, da MTV.

Lary também fez parte do elenco de Game dos Clones, em 2020, outra produção da emissora. E, claro, não vamos esquecer de sua confusão com Anitta. A modelo foi assistente do programa do Multishow, Dentro da Casinha, com a cantora, ficando próxima da dona do hit Girl From Rio.

Mas tudo desandou quando, em agosto do ano passado, contestou a amizade da carioca com os influenciadores Rafa Uccman e Lucas Guedez em suas redes sociais. Promissora, será?