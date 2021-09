Liziane é a primeira eliminada de 'A Fazenda 13'

Não deu para Liziane! A influencer está fora do reality A Fazenda 13, da RecordTV. A eliminação aconteceu na noite desta quinta-feira, 23. Liziane foi a menos votada pelo público para permanecer na casa, com 26,15% dos votos. O mais votado? Surpreendentemente, Nego do Borel, com 47,41% dos votos. Parece que o Brasil quer ver o feno pegar fogo, hein?

A participação da modelo prometia muito, mas não entregou. O público esperava tretas, mas Liziane, depois de um mal-entendido aqui e outro ali, preferiu se isolar dos peões e passar o tempo com os animais. Talvez por isso a peoa não tenha se surpreendido com o resultado da votação. Quando indicada pelos colegas, ela afirmou: "Eu já imaginava que isso ia acontecer. Desde o momento que entrei nessa casa, eu me sinto excluída e pré-julgada".

Os votos de Liziane foram acirrados com a ex-banheira do Gugu, Solange Gomes. A peoa recebeu 26,44% dos votos (quase a mesma porcentagem que a eliminada), e comemorou: "Eu não mudo minha essência nunca!", gritou Solange, ao ser recebida pela casa.