A lista completa de vencedores do Billboard Latin Music Awards 2021

O Billboard Latin Music Awards 2021 foi um sucesso! Os maiores talentos da música latina – incluindo Anitta e Camila Cabello – se reuniram na noite de quinta-feira, 23, para celebrar os sucessos do topo de todas as paradas no ano passado.

Os fãs fieis assistiram à cerimônia pela Telemundo, diretamente do Watsco Center em Coral Gables, Flórida, e viram grandes nomes no tapete vermelho, como Cabello, Jhay Cortez, Karol G, Marc Anthony, Natti Natasha e Prince Royce.

Com 22 indicações, Bad Bunny foi o mais condecorado, seguido por Maluma com 11 e J Balvin com nove. Enquanto as performers femininas foram excluídas da disputa para Artista do Ano, Karol G, Kali Uchis, Rosalía e Selena Gomez representaram as mulheres em outras categorias.

Os vencedores e homenageados são decididos com base nos dados das listas da Billboard de 1º de fevereiro de 2020 a 7 de agosto de 2021.