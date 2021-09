Amigos de Gabby Petito falam sobre suposta relação "tóxica" com Brian Laundrie

O caso Gabby Petito ganha mais um capítulo com depoimentos de pessoas próximas ao casal. Segundo amigos revelaram à revista People, Gabby e Brian Laundrie tinham uma suposta relação "tóxica".

Antes de sua morte ser confirmada em 21 de setembro, a polícia de Utah respondeu a uma ligação do 911 que relatava um suposto "problema doméstico" entre o casal, com a pessoa no telefone dizendo que Laundrie estava "dando um tapa" em Petito. A blogueira de 22 anos foi vista chorando em uma filmagem da câmera de corpo da polícia do dia 12 de agosto, explicando que estava "brigando" com o noivo.

As autoridades disseram que ele voltou para sua casa na Flórida sem a influencer no dia 1º de setembro, e sua família não o vê desde 14 de setembro. Ele continua sendo uma pessoa de interesse para o FBI e na investigação policial.

No entanto, "as coisas não eram 100% maravilhosas" entre o casal, segundo o amigo de Laundrie, Ben Matula, que os conheceu quando eram adolescentes, em Long Island, Nova York. "Sempre havia algo abaixo da superfície", disse ele à People nessa quarta-feira, 22.

"Em um minuto, eles estavam bem, e no minuto seguinte, ele falava, 'Estamos brigando'", alegou. "Eles sempre tinham algum drama".