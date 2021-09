Katherine Heigl finalmente fala sobre sua saída de Grey's Anatomy

Frank Ockenfels/Walt Disney Television via Getty Images

"[Shonda] queria que eu pudesse fazer as duas coisas [ser mãe e continuar na série], e eu também queria fazer os dois", exlicou Katherine. "Não havia como eu me comprometer com a agenda de gravações de uma forma que não afetasse negativamente o resto da equipe e do elenco. Não era justo com eles ou com a série que todo mundo tivesse que se moldar de acordo com as minhas necessidades".

Em 2010, a personagem de Katherine desapareceu da série.

E apesar dessa transição não ter sido sútil, Heigl afirmou que parte disso é culpa dela - especialmente sobre a percepção do público sobre o que aconteceu.

"O fato de me chamarem de 'ingrata' foi o que mais me incomodou. E isso foi culpa minha", disse ela. "Eu fiz com que as pessoas me vissem dessa forma. Muito da vida, para mim, é sobre humildade e gratidão. E eu tentei muito ter essas qualidades e ser essa pessoa. No fim, decepcionei a mim mesma por ter deixado isso acontecer".

Ela adicionou: "É claro que sou grata. Como eu não poderia ser?".

Por enquanto, Shonda Rhimes não se pronunciou sobre as falas de Katherine para o livro de Lynette.