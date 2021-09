Causa da morte de Willie Garson, de Sex and the City, é revelada

Willie Garson, o eterno BFF de Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Stanford Blatch, em Sex and the City, teve a causa de sua morte revelada. Segundo a família do ator, Willie faleceu devido a um câncer de pâncreas.

Um obituário foi publicado no The New York Times nessa quinta-feira, 23, prestando tributo ao ator de 57 anos, que chegou a reprisar seu papel em SATC no revival da série, And Just like That..., da HBO.

"William Garson Paszamant, mais conhecido como Willie Garson para muitos fãs e na indústria do entretenimento, notável ator de teatro, cinema e televisão, morreu aos 57 anos em sua casa, em Los Angeles. A causa foi um câncer de pâncreas", diz o obituário.

O filho único da estrela, Nathen Garson, de 20 anos, anunciou a partida do pai no dia 21 de setembro.

"Eu te amo muito, papai. Descanse em paz. Sou muito grato por você ter conseguido compartilhar todas as suas aventuras comigo e conquistar muitas coisas. Tenho tanto orgulho de você. Eu sempre te amarei, mas acho que é hora de você seguir em uma aventura sozinho", ele escreveu.