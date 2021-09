Anitta se encontra com Camila Cabello no Billboard Latin Music Awards 2021

Anitta surgiu com sua peruca ruiva mais uma vez no tapete vermelho do Billboard Latin Music Awards 2021, nessa quinta-feira, 23. E além de arrasar no look, Anitta ainda se encontrou com outra musa latina, a cantora Camila Cabello.

Através dos Stories, a poderosa postou o momento dos bastidores. No vídeo, as duas se abraçam enquanto posam para os fotógrafos.

"É a semana do Billboard Latino (e nesse exato momento ganhamos o prêmio de Melhor Clipe com 'Girl From Rio' no Miaw BRASIL. Obrigada", escreveu a musa citando a premiação da MTV.